أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن السبب في ارتفاع نسب الطلاق والخلاف الأسري، يمكن أن يكون بسبب التجاوز والإسراف في تكاليف الزواج، مضيفا: "ارتفاع تكاليف الزواج يجعل بعض الشباب مديونا قبل الزواج، وبالتالي يحدث الطلاق لاحقا لحدوث الكثير من المشاكل".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، اليوم الأربعاء: "المبالغة في الطلبات؛ تؤثر على الحياة الزوجية، واللي يقول عاوز أعمل فرح هنا وعاوز وعاوز، وتلاقي حاجات في البيت لا تستخدم وكمان 100 ملاية".

وأوضح: "طيب ما تعملوا مشروع أو تشيلوا الفلوس اللي جبتم بيها حاجات معملتوش بيها حاجة، وبتقعد سنين ومحدش بيستخدمها".