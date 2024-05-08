هل يجوز الادخار من مال الزوج دون علمه؟.. وكيل الأوقاف يجيب

أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن سؤال متصلة حول أن زوجها مسرف بصورة كبيرة وتأخذ من هذا المال دون علمه للادخار للزمن.. فهل عليها ذنب؟.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، اليوم الأربعاء: "لو أخذت بالمعروف لكى تنفقه على بيتها وأولادها فى حال حدوث مشكلة فلا شيء عليها".

واستشهد بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". وفي رواية لها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرًا؟".