ظهور كريستيانو مع النصر.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة مواجهتين في دوري NILE للموسم الكروي الحالي 2023-2024، إلى جانب مباريات الدوري الأوروبي، ويشهد أيضًا ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

الإسماعيلي ضد الداخلية - الساعة 4 عصرًا على قناة 1 on time sport. سموحة ضد زد إف سي - الساعة 7 مساءً على قناة 2 on time sport.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:

أتلاتنا ضد مارسيليا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. باير ليفركوزن ضد روما - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة:

أولمبياكوس ضد أستون فيلا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الفيحاء ضد الفتح - الساعة 6 مساءً على قناة SSC1 HD. الرياض ضد التعاون - الساعة 6 مساءً على قناة SSC2 HD. الأخدود ضد النصر "كريستيانو رونالدو" - الساعة 9 مساءً على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات كأس بلجيكا:

سانت جيلواز ضد رويال أنتويرب - الساعة 4:30 عصرًا.

مواعيد مباريات كأس أمير قطر: