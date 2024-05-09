ظهور كريستيانو مع النصر.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة مواجهتين في دوري NILE للموسم الكروي الحالي 2023-2024، إلى جانب مباريات الدوري الأوروبي، ويشهد أيضًا ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:
- الإسماعيلي ضد الداخلية - الساعة 4 عصرًا على قناة 1 on time sport.
- سموحة ضد زد إف سي - الساعة 7 مساءً على قناة 2 on time sport.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:
- أتلاتنا ضد مارسيليا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- باير ليفركوزن ضد روما - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة:
- أولمبياكوس ضد أستون فيلا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:
- الفيحاء ضد الفتح - الساعة 6 مساءً على قناة SSC1 HD.
- الرياض ضد التعاون - الساعة 6 مساءً على قناة SSC2 HD.
- الأخدود ضد النصر "كريستيانو رونالدو" - الساعة 9 مساءً على قناة SSC1 HD.
مواعيد مباريات كأس بلجيكا:
- سانت جيلواز ضد رويال أنتويرب - الساعة 4:30 عصرًا.
مواعيد مباريات كأس أمير قطر:
- السد ضد المرخية - الساعة 5:15 مساءً.
- الوكرة ضد معيذر - الساعة 8 مساءً.
- الريان ضد الخور - الساعة 8 مساءً.