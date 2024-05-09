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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القس أندريه زكي: نؤمن بأهمية المشاركة في التحالف الوطني

التحالف الوطني
التحالف الوطني

تم انتخاب الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضوًا لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال انعقاد أول جمعية عمومية للتحالف، أمس الأربعاء، وذلك في إطار إصدار رئيس الجمهورية قراره رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة مؤسساته وكياناته للانعقاد، وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أول انتخابات لتشكيل مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أعضاء الجمعية العمومية، وانتخاب مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني، كما تم انتخاب 20 من كبرى الجمعيات والمؤسسات الخدمية والتنموية من أعضاء الجمعية العامة. 

جاء ذلك تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي.

وتطبيقًا للقانون سيعيِّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بـ25 عضوًا وينعقد لممارسة مهامه.

من جانبه، عبَّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة باختيار مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة، عضوًا بمجلس الأمناء، قائلًا: "منذ اليوم الأول لنشاط التحالف ونحن نعتز بكون الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جزءًا من هذا الكيان المصري المخلص، والذي تأسس برعاية وتحت عناية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم سعداء بعضوية مارجريت صاروفيم عضوًا في مجلس الأمناء بالانتخاب من أغلبية الأصوات".

وأضاف: "نؤمن بأهمية المشاركة في التحالف الوطني وهي مهمة وطنية، والذي تبنَّى خلال فترة وجيزة عددًا من المبادرات التنموية الكبيرة، التي ساهمت بشكل مؤثر وفعال في تحسين حياة الملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر".

كما أعربت مارجريت صاروفيم عن شكرها العميق واعتزازها وتقديرها لثقة أعضاء وعضوات الجمعية العامة للتحالف، والتصويت لها وانتخابها لتمثلهم فى مجلس الأمناء التى تتشرف بوجودها فيه لتشارك باقي أعضاء مجلس الأمناء الموقرين أداء مهامهم، سائلين الله أن نقدم كل السعي والجهد لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.

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