لـ كبار السن.. الإعفاء من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية في هذه الحالة

منح قانون حقوق المسنين ، كبار السن العديد من المزايا والمنح والتسهيلات لضمان حصولهم على حقهم في الحياة ودمجهم في المجتمع وتحقيق كافة متطلباتهم والعمل على تحسين دواخلهم بشكل مستمر لإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة .

في هذا الصدد، نصت المادة 12 من القانون على أنه يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

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وطبقا للقانون ، تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.