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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ كبار السن.. الإعفاء من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية في هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون حقوق المسنين ، كبار السن العديد من المزايا والمنح والتسهيلات لضمان حصولهم على حقهم في الحياة ودمجهم في المجتمع وتحقيق كافة متطلباتهم والعمل على تحسين دواخلهم بشكل مستمر لإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة .

 

في هذا الصدد، نصت المادة 12 من القانون على أنه يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

 

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وطبقا للقانون ، تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

قانون حقوق المسنين كبار السن المؤسسات الاجتماعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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