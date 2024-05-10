ليست من حر الصيف.. توهجات شمسية صادمة تجاه الأرض وانقطاع الراديو

يواجه سكان الأرض على مدار الأيام الحالية ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة، هذا الاختلاف يرجع إلى ظهور بقعة شمسية عملاقة تحمل اسم “AR3664” وهي ليس بقعة شمسية عادية.

بقعة شمسية ضخمة

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تضخمت البقعة المظلمة العملاقة على سطح الشمس في الأيام الأخيرة، لتصبح واحدة من أكبر البقع الشمسية وأكثرها نشاطا في هذه الدورة الشمسية.

حظي AR3664 باهتمام العلماء في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرًا من زيادة خطر التوهج الشمسي من العملاق الشمسي يوم الثلاثاء 7 مايو.

ونمت المنطقة 3664 بشكل كبير وأصبحت أكثر تعقيدًا مغناطيسيًا، وفقًا لتقارير SWPC التابعة لـ NOAA . أدى هذا إلى زيادة احتمالات التوهج الشمسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تم إطلاق عدد لا يحصى من التوهجات الشمسية القوية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك التوهج الشمسي الضخم من الفئة X صباح 9 مايو.

التوهجات الشمسية

التوهجات الشمسية هي انفجارات من سطح الشمس تنبعث منها رشقات نارية شديدة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يتم تصنيفها حسب الحجم إلى مجموعات مكتوبة بأحرف، حيث تكون فئة X هي الأقوى. ثم هناك مشاعل الفئة M التي تكون أقل قوة بعشر مرات من مشاعل الفئة X، تليها مشاعل الفئة C التي هي أضعف بعشر مرات من مشاعل الفئة M، والفئة B أضعف بعشر مرات من مشاعل الفئة C، وأخيرًا ، مشاعل الفئة A، وهي أضعف بـ 10 مرات من مشاعل الفئة B وليس لها أي عواقب ملحوظة على الأرض.

انقطاع الراديو

لاحظ العلماء انقطاع الراديو عبر الجزء المضاء بنور الشمس من الأرض في وقت الثوران. يُظهر أجزاء كبيرة من أوروبا وإفريقيا المتضررة من انقطاعات الراديو.

يمكن أن تتسبب التوهجات الشمسية القوية مثل تلك التي لوحظت هذا الصباح في انقطاع التيار الراديوي على الموجات القصيرة على الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض في وقت الانفجار.

تمتد البقعة الشمسية AR3664 على مسافة 124000 (200000 كيلومتر) تقريبًا من النهاية إلى النهاية، وهي حاليًا أكبر بـ 15 مرة من كوكبنا الأصلي، وهو كبير جدًا لدرجة أنه يمكن رؤيته من الأرض دون الحاجة إلى التكبير.