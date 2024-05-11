عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا

موظف
موظف

حرص قانون العمل الجديد، على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، وحفظ حق كلا منهما وواجباتهما تجاه الآخر.

وضمن قانون العمل حقوق الموظفين، وحدد ساعات العمل المسموح بها يوميا، حيث تضمن القانون الضوابط المنظمة لعدد ساعات العمل الرسمية، والراحة للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

لا يفوتك||

txt

بها 50 ألف موظف.. مدبولي: الحكومة حققت إنجازا بتنفيذ العاصمة الإدارية

txt

كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟

وطبقا للقانون ، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم- لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وألزم القانون ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل.

قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل ساعات العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

عواصف ترابية قوية.. تنبيه من الأرصاد لمرضى الحساسية

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

3 وصفات لبذور الشيا للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس

الشمس تطلق عواصف ضخمة تقطع الاتصالات والكهرباء والأنترنت

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان.. يحقق التركيز في المذاكرة والتفوق

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

ياسين كمال وعمر فرج يتأهلان لنصف نهائي الباراكياك في بطولة العالم بالمجر

استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

تشعر بالإندفاع فى قراراتك .. نصائح للتأني والحصول على رؤية أوضح

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

فيديو

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-