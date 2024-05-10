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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البداية من التوبة| كيف تستثمر مع الله في الأشهر الحرم؟

أرشيفية
أرشيفية

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التجارة مع الله سبحانه وتعالى لا تخسر أبدًا، مؤكدًا أنه يجب تجديد النية والتوبة؛ لأن التوبة هي أول منازل السالكين لله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي (ص) كان يحرص عليها دائمًا.
 

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وأوضح “عرفة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم فاتن عبد المعبود، اليوم الجمعة، أن الأشهر الحرم سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال والحرب.
 

واستطرد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأشهر الحرم هم ذو القعدة وذو الحجة و محرم ورجب، متابعًا أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من ذو الحجة.
 

التوبة الأزهر الأشهر الحرم ذو الحجة صدى البلد

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