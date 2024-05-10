لو هتشتري الشبكة .. أسعار الذهب اليوم الجمعة| اعرف عيار 21 بكام

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الجمعة



وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3537 جنيها بيع و 3514 جنيها شراء

- وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3095 جنيها بيع و3075 جنيها شراء

- ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2653 جنيها بيع و 2636 جنيها شراء .

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2063 جنيها بيع.

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي حققت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.