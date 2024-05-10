أيمن محسب: تراخي أمريكي في أزمة غزة.. ونتنياهو يريد مجد شخصي

قال النائب أيمن محسب، إن ما يحدث في قطاع غزة مشهد عبثي، وقمع غير مسبوق، متابعا: الاحتلال يدمر من أجل التدمير وهناك عدوانية غير مبررة.



ولفت أيمن محسب خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إلى أن الثقة سقطت بالمؤسسات الدولية العالمية بشكل مطلق منذ ما حدث في قطاع غزة، وذلك بشهادة دول العالم الغربي.

وأكمل: ندين التراخي الأمريكي في التعامل مع أزمة وحرب قطاع غزة.

واسترسل: الشعب الإسرائيلي يشعر بالخوف والقلق من الأحداث الدموية، متابعا: إسرائيل أصبحت تعاني من عزلة دولية.

وأوضح أن نتنياهو يسعى إلى أن تحقيق مجد شخصي، لما يقوم به في قطاع غزة، متابعا: اليمين المتطرف يسعى إلى زيادة أمد الحرب.