مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

بصرف النظر عن الرامن (شوربة المعكرونة) والنقانق، باتت المتاجر الصغيرة في كوريا الجنوبية تقدم عنصراً شائعاً جديداً في القائمة - سبائك الذهب.

سبائك الذهب

سبائك الذهب

تتعاون أكبر سلسلة متاجر صغيرة في البلاد، CU، مع الشركة الكورية لسك العملة والطباعة الأمنية (KOMSCO) لتزويد العملاء بسبائك ذهبية صغيرة – والتي تلقى طلباً هائلاً أشبه بحلوى الكعك الساخن، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

تم طرح مجموعة متنوعة من سبائك الذهب بحجم صغير جداً يتراوح وزنها بين 0.1 غرام و1.87 غرام للبيع في منافذ البيع في CU منذ أبريل. وتباع قطعة 1.87 غرام بسعر 225 ألف وون (165.76 دولار أميركي) وتباع قطعة 0.5 غرام بسعر 77000 وون.

بيع سبائك الذهب

وبسعر 113 ألف وون للقطعة الواحدة، بيعت السبائك ذات الغرام الواحد خلال يومين، وفقا لتقارير إخبارية محلية. تأتي السبائك مع رسائل تهنئة وأمنيات بعيد ميلاد سعيد وحتى تصميمات لأنواع الشخصيات.

كان الأشخاص في الثلاثينات من العمر أكثر نشاطاً في شراء سبائك الذهب هذه، وهو ما يمثل أكثر من 41% من إجمالي المبيعات منذ إطلاقها، وفقاً لتطبيق الهاتف التجاري Pocket CU الخاص بشركة "CU". ويشكل الأشخاص في الأربعينات من العمر 35.2% من المبيعات، يليهم الأشخاص في الخمسينات من العمر بنسبة 15.6%. يمثل الأشخاص في العشرينات من العمر 6.8% من إجمالي المبيعات.

مجلس الذهب العالمي

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث إن الطلب على السبائك والعملات المعدنية في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 5 أطنان في الربع الأول من هذا العام وسط ارتفاع أسعار المعدن الأصفر. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن هذه كانت أكبر زيادة فصلية في مشتريات الذهب في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عامين.

المتاجر الصغيرة الأخرى تركب أيضاً موجة السبائك.

سبائك الذهب

وفي سلسلة المتاجر الصغيرة GS25 في كوريا الجنوبية، يمكن للعملاء شراء رقائق ذهبية صغيرة من آلات البيع.

من جانبه، قال رئيس استراتيجية الأسواق والاقتصاد العالمي وأبحاث الأسواق في "UOB"، هينج كون هاو: "عادةً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي عندما تنخفض قيمة العملة المحلية، سيزداد الطلب على المجوهرات الذهبية حيث يسعى المستثمرون المحليون إلى الاستثمار في أصول الملاذ الآمن".

ووفقا لبورصة الذهب الكورية، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 456 ألف وون (335.3 دولار) لكل 3.75 غرام، أو 0.13 أونصة.

وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض الوون الكوري بأكثر من 5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، ويتداول حالياً عند 1,358.7 مقابل الدولار.

ولاحظ مجلس الذهب العالمي الاتجاه الأخير المتمثل في تزايد الاهتمام بالاستثمار بين فئة الشباب في آسيا، حتى مع تحطيم أسعار الذهب لمستويات قياسية.