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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد اختيارها رئيسا شرفيا.. إلهام شاهين: ايزيس فرصة للانفتاح على العالم وأنا نصيرة للمرأة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفيةلمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المقرر عقدها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري بعدد من مسارح القاهرة.


وقالت إلهام في كلمتها أنها سعيدة باختيارها للرئاسة الشرفية للمهرجان لهذا العام، فمن المعروف عنها أنها نصيرة للمرأة دائما في أعمالها، وتهتم بأى شيء يخص المرأة، ومنتجة شجاعة تتحمل الخسارة في سبيل دعم قضايا المرأة ولذلك أنتجت عدد من الأعمال السينمائية التي تعالج هموم المرأة مثل "خلطة فوزية" و"يوم للستات" و"هز وسط البلد".


وأضافت أنها تعتز بكونها واحدة من القلائل الذين دخلوا مجال السينما من باب المعهد العالي للفنون المسرحية وتعتز بدراستها فيه وحبها للمسرح، وكنت أعتقد أنى لم أعمل في المسرح كثيرا حتى اكتشفت مؤخرا أثناء تكريمي في المهرجان القومي للمسرح أنى شاركت في بطولة 25 عمل مسرحي، أثناء دراستي للمسرح وفى فترة الثمانينيات وما بعدها".

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وأشارت إلى أنها كانت أعمالا مهمة ومسرحيات عالمية مع عدد من المخرجين المتميزين مثل سعد أردش، وشاركت في "المتحذلقات" لجلال الشرقاوي و"خشب الورد" مع هاني مطاوع، مؤكدة أنه عندما يجتمع المسرح والمرأة في مهرجان ايزيس كان لابد أن تتحيز له، خاصة عندما يكون القائمين عليه مجموعة من المخرجات والكاتبات الحريصات على دعم قضايا المرأة وصانعات المسرح الذي يناقش موضوعاتها، وهو فرصة مهمة للانفتاح على ثقافات مختلفة.


وأضافت أنها لمست كم المجهود المبذول من القائمات على المهرجان وكلهن علي مستوي عالي جدا من الثقافة، والمهرجان يهتم بالقضايا النسائية سواء كان الصانع رجل أو امرأة، كما يشجع صانعات المسرح من النساء، مؤكدة أنها ترى أن المرأة لازالت مقهورة في المجتمع ومشاكلها وهمومها متعددة، متمنية إلا تقتصر مناقشة هذه القضايا على المسرح فقط وإنما لابد من الاهتمام بها في السينما والتليفزيون أيضا، لأن هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها.


ودعت إلهام شاهين الجمهور للاستمتاع بعروض المهرجان القادمة من دول مختلفة من أنحاء العالم، وهي فرصة للانفتاح علي العالم ومتابعة ثقافات مختلفة، وفرصة جيدة أيضا للدعاية السياحية والترويج الثقافي لبلدنا وتقديمها في أبهى صورة.

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