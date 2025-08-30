تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص

حادث تصادم سيارتين بمحور حسب الله الكفراوى فى البساتين، يتسبب في إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث بمحور حسب الله الكفراوي قبل نزله اللاسلكي اتجاه المعادي القادم من المقطم فى دائره قسم البساتين وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البرى وتم نقلها إلى المستشفى.

وبالوصول والفحص وتبين تصادم سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ربع نقل ويوجد شخص مصاب قائد السيارة الملاكى وتم نقله لمستشفى البنك الاهلى ويوجد بقعة زيت على مساحة متر ×متر وتم ازالتها وعمل اللازم بمعرفة القوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.