بطلة مسلسل مليحة ضيفة واحد من الناس .. الأحد المقبل

يستضيف لإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة الفلسطينية سيرين خاص في أول ظهور إعلامي ، والتي تتحدث عن أسرار وكواليس مسلسلها مليحة ، والذي عرض خلال شهر رمضان ، حيث تكشف تفاصيل شخصيتها ودورها وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الإنسانية الصعبة، وأصعب المشاهد بالمسلسل ، وأمنيتها في العودة إلى منزلها بفلسطين والذي تعرض للقصف.

كما تتحدث عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين ، وردود الأفعال علي المسلسل عند الشعب الفلسطيني والعدو الإسرائيلي، وعن بدايتها الفنية تتحدث وكيف أصبحت ممثلة وعشقها لمصر وهل الصدفة لعبت دور في حياتها الفنية.

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي مؤلفة مسلسل "مليحة "رشا الجزار والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها ، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، واختيارها لاسم "مليحة"، وهل كانت تخشي من تجربة المسلسل وهي الأولى في الدراما المصرية وهل هناك جزء ثاني من المسلسل وردود الأفعال على المسلسل.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل على قناة الحياة.

