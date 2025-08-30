مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر أغسطس، الأعلى حرارة فى شهور العام، ويتساءل الجميع عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شهر أغسطس يرفض الرحيل فى هدوء.



أمطار وسيول اليوم في الوادي الجديد

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، مُتوقعة سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وتصل إلى حد السيول على محافظة الوادى الجديد، وأمطار رعدية على أبو سمبل، وسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من الساحل الشمالي.

وأكدت الأرصاد، انه من المتوقع ان يكون الطقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة، رطبة ليلًا في معظم المناطق.



الارصاد تحذر من 3 ظواهر في طقس اليوم

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا من 4 حتى 8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي الحذر من قائدي المركبات.

ونصحت الأرصاد الجوية، بترقب الطرق وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية للغير، واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، وكذلك استعمال نور الشبورة أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين المركبات حفاظا على سلامة المارة والركاب.

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، تساعد على تحسن حالة الطقس ليلا، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- القاهرة.. العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية.. العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

- مطروح.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

- سوهاج.. العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

- قنا.. العظمى 41 والصغرى 25 درجة.

- أسوان.. العظمى 44 والصغرى 28 درجة.