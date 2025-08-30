قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر أغسطس، الأعلى حرارة فى شهور العام، ويتساءل الجميع عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شهر أغسطس يرفض الرحيل فى هدوء.
 

أمطار وسيول اليوم في الوادي الجديد

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، مُتوقعة سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وتصل إلى حد السيول على محافظة الوادى الجديد، وأمطار رعدية على أبو سمبل، وسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من الساحل الشمالي.

وأكدت الأرصاد، انه من المتوقع ان يكون الطقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة، رطبة ليلًا في معظم المناطق. 
 

الارصاد تحذر من 3 ظواهر في طقس اليوم

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا من 4 حتى 8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي الحذر من قائدي المركبات.

ونصحت الأرصاد الجوية، بترقب الطرق وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية للغير، واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، وكذلك استعمال نور الشبورة أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين المركبات حفاظا على سلامة المارة والركاب.

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، تساعد على تحسن حالة الطقس ليلا، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- القاهرة.. العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية.. العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

- مطروح.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

- سوهاج.. العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

- قنا.. العظمى 41 والصغرى 25 درجة.

- أسوان.. العظمى 44 والصغرى 28 درجة.

الارصاد ظواهر جوية في طقس اليوم الأعلى حرارة حالة الطقس شهر أغسطس أمطار وسيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة

ترشيحاتنا

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد