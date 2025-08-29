كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

في إطار سعي جامعة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين أكاديميًا ومهنيًا وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، تعلن الجامعة عن الكليات التي تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية كشرط أساسي للالتحاق بها، وذلك بهدف التأكد من جاهزية الطلاب للبرامج الدراسية ومهاراتهم العملية والشخصية.

أولًا: كلية التربية

يشترط للقبول بالكلية اجتياز المقابلة الشخصية التي تركز على عدة معايير أساسية، وهي:

مهارات التواصل الجيدة، وسلامة النطق وعدم وجود مشكلات في الكلام.

امتلاك خلفية ثقافية ومعلومات عامة مقبولة.

مظهر خارجي لائق ومهندم، وعدم وجود إعاقات بدنية أو تشوهات بالأطراف.

الأنشطة والمهارات الاجتماعية والقدرة على التواصل مع الآخرين.



كما تقوم لجنة المقابلة الشخصية بتحرير بيانات خاصة بكل طالب تشمل:

سلامة النطق وعيوب الكلام.

البناء الجسماني والمظهر العام.

المهارات الاتصالية.

الأنشطة والمهارات الاجتماعية.

الثقافة والمعلومات العامة.

تحديد ما إذا كان الطالب ضمن فئة الدمج.

مدى المطابقة لقواعد التشعيب هذا العام.



موعد المقابلة الشخصية: بداية شهر سبتمبر.

ملحوظة: تشمل المقابلات جميع أقسام الكلية دون استثناء.

للاستفسار أو معرفة أي تفاصيل عن موعد المقابلات والتشعيب الداخلي يرجى متابعة الصفحة الرسمية لوكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب والمنصة المعدة من قبل فريق التشعيب بالكلية والصفحة الخاصة باتحاد الطلاب.



ثانيًا: كلية الأقتصاد المنزلي

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، حيث يدرس الطالب في السنة الأولى بالشعبة العامة، ثم يتم التشعيب من الفرقة الثانية إلى البرامج التالية:

الملابس والنسيج.

الصناعات الجلدية.

إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة.

الاقتصاد المنزلي التربوي.

شروط القبول بالكلية:

الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة (علمي علوم/رياضة – أدبي) أو ما يعادلها.

الطلاب الحاصلون على دبلوم الثانوي الصناعي (3 سنوات) بشرط اجتياز اختبار القبول في اللغة الإنجليزية – الكيمياء العضوية – الفن والتصميم، ويتم تحديد موعد الاختبار بعد وصول أسماء الطلاب المرشحين للكلية.

الطلاب الحاصلون على دبلوم فني صناعي (5 سنوات) والمعهد الفني الصناعي، حيث يتم قبولهم بقسمي الملابس والنسيج – الصناعات الجلدية بعد اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية الخاصة بالبرنامج.

للاستفسارات والتواصل مع شئون التعليم والطلاب بالكلية، يرجى زيارة الصفحة الرسمية:

صفحة شئون التعليم والطلاب – كلية الاقتصاد المنزلي

ثالثًا: كلية علوم التغذية

يشترط للقبول بالكلية اجتياز المقابلة الشخصية لجميع الطلاب، حيث يتم خلال المقابلة قياس مجموعة من المهارات والمعايير، أهمها:

مهارات التواصل والتعامل مع المرضى وفريق العمل من أطباء وتمريض.

معلومات الطالب الغذائية ومدى إلمامه بالمجال.

القدرة على حل المشكلات الغذائية.

الدافع والرغبة في دراسة علوم التغذية والتخطيط للمستقبل المهني بعد التخرج.

الالتزام بأخلاقيات المهنة.

قدرة الطالب على التواصل باللغة الإنجليزية.

المظهر اللائق والجدية في الالتزام الأكاديمي.

رابعًا: كلية الآداب

تتم المقابلة الشخصية في بعض أقسام الكلية وهي:

قسم اللغة الإيطالية.

قسم المكتبات.

قسم اللغة الصينية.



وتتضمن المقابلة:

اختبارات في اللغة المتقدم إليها الطالب.

مخارج الألفاظ والحروف.

قياس المعلومات العامة.

خامسًا: كلية السياحة والفنادق

تعد المقابلات الشخصية جزءًا من عملية القبول بالكلية، حيث تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الطالب للدراسة في هذا المجال، وتشمل الأهداف والمعايير التالية:

تقييم مدى ملاءمة الطالب: هل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في كلية السياحة والفنادق؟

فهم دوافع الطالب: أسباب اختيار التخصص والجامعة.

تقييم أهداف الطالب: الأهداف المهنية قصيرة وطويلة المدى.

تقييم شخصية الطالب: الاستقلالية، القدرة على التعاون، حل المشكلات.

القدرات اللغوية والتواصلية: القدرة على التعبير بوضوح وفعالية.

مدى التوافق مع ثقافة الجامعة.

نصائح للتحضير للمقابلة:

التعرف على أقسام الكلية (الإرشاد السياحي – الدراسات السياحية – إدارة الفنادق).

التدرب على الإجابة عن الأسئلة الشائعة لكل قسم.

التحضير لعرض الأهداف المهنية بوضوح وربطها بالبرنامج الدراسي.

ممارسة التواصل الفعال والتحدث بثقة.

الإلمام بالمعلومات البسيطة عن الاماكن السياحية و المعلومات العامة

الاهتمام بالمظهر الشخصي.

الشروط الأساسية لاجتياز المقابلة الشخصية في البرامج التقليدية والمميزة:

الحصول على 70٪ على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى، امتلاك معلومات عامة في السياحة والضيافة والإرشاد، التميز في اللغة والمظهر.

بالنسبة للتعليم التبادلي: يشترط اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة تضم ممثلين عن الشركة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ملحوظة : لا يقبل الطالب بنظام التعليم التبادلى إلا إذا اجتاز المقابلة و تم قبولة بإحدى الشركات المتواجدة بالكلية.

سادسًا: كلية الخدمة الاجتماعية

تتضمن اختبارات المقابلة الشخصية للالتحاق بالكلية ما يلي:

- سمات الطالب الملتحق بالكلية.

- البناء الجسمانية والمظهر العام.

- سلامة النطق وعيوب الكلام.

- المهارات الحياتية .

- الاهتمام بالمشكلات والقضايا الاجتماعية.

- المعلومات العامة والثقافة.

هناك استمارة اختبار للطالب يقوم بالاجابة على مجموعة من الأسئلة ويشترط القبول بالكلية اجتياز المقابلة الشخصي.



تؤكد جامعة حلوان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على إعداد خريج يتمتع بالكفاءة والمهارات المطلوبة، بما يساهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الجامعة كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة.