الكوكي يعيد كريم العراقي للتشكيل الأساسي فى المصري

كشف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، عن نيته إعادة الظهير الأيمن وقائد الفريق كريم العراقي للمشاركة أساسياً في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غدٍ على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويأتي قرار الكوكي بعد أن ظهر تأثير غياب اللاعب بشكل واضح على أداء الخط الخلفي في مباراة الفريق الأخيرة أمام حرس الحدود، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتقد الدفاع لخبراته وقدرته على قيادة زملائه داخل الملعب.

معسكر مغلق استعداداً للمباراة

يدخل المصري مباراته المقبلة وهو في معسكر مغلق بالسويس، حيث يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأخير تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل. ويشارك جميع اللاعبين في التدريبات دون غيابات، الأمر الذي يمنح المدرب مرونة أكبر في اختيار التشكيلة الأنسب للمواجهة المرتقبة.

وسيركز المران على تنفيذ عدد من الوحدات التدريبية المتنوعة، بين رفع معدلات اللياقة البدنية للحفاظ على جاهزية اللاعبين، والعمل على الجوانب الخططية المرتبطة بخطة اللعب الهجومية التي اعتمدها الكوكي.

خطة هجومية لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

أوضح الجهاز الفني أن الخطة ستعتمد على الضغط المبكر وبناء الهجمات المنظمة من الأطراف والعمق، مع استغلال عودة كريم العراقي لتأمين الجبهة اليمنى ومنح الفريق إضافة هجومية في الانطلاقات.

ويرى الكوكي أن فريق كهرباء الإسماعيلية خصم منظم رغم خسارته الأخيرة أمام سموحة بنتيجة 1-2، حيث أظهر مستوى جيداً على المستويين الدفاعي والهجومي، مما يستدعي تركيزاً عالياً من لاعبي المصري لتفادي أي مفاجآت.

هدف المصري في اللقاء

يدخل المصري المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعد فقدان نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود. ويأمل الكوكي أن تكون عودة عناصر الخبرة وعلى رأسهم كريم العراقي بمثابة دفعة قوية للفريق نحو تحقيق الانتصار ومصالحة جماهيره



