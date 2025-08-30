شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، انفصالها الرسمي عنه، مؤكدة أنها تعرضت خلال حياتها الزوجية لمعاناة كبيرة وصلت إلى الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها.

وقالت شيماء، في بث مباشر عبر منصة “تيك توك”، إنها حُرمت من أبسط حقوقها الزوجية، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها.

وأضافت أنها عادت إلى منزلها مع أولادها، ولن يسمح لها أحد بمغادرته، مؤكدة أنها لن تفكر في أي علاقة جديدة بعد الانفصال، مكتفية بحياتها مع أبنائها، وموجهة دعاءها ضد كل من يحاول الإضرار بها.

