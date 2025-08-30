قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟

يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
محمد شحتة

ينفذ قطاع المعاهد الأزهرية، متمثلا في الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني المقرر له اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025.

وتجرى فعاليات يوم السرد القرآني، بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها، حيث خصص قطاع المعاهد الأزهرية، حوالي 6 آلاف مقر لتنفيذ يوم السرد القرآني على مستوى الجمهورية.

ويكون السرد القرآني بتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنظيم من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يوم السرد القرآني

كما تشارك المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها. وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

وتشارك العديد من الجهات فى المبادرة، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية، ٢٠٢ مقر، ونظيرتها الخاصة ٦٦ معهدًا فى ٩ محافظات، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر داخل مصر وخارجها، ومجمع البحوث الإسلامية «مناطق وعظ الأزهر»، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، ومؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها.

كما تشارك المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها. وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

ودعت الإدارة العامة لشؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة فى هذه المبادرة، والتى تستهدف إحياء عظمة القرآن فى النفوس.

ويهدف «يوم السرد القرآني» إلى تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

كيفية السرد القرآني

ويقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبواليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية، ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة «ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء»، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات «ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها».‏

السرد القرآني يوم السرد القرآني القرآن الكريم حفظة القرآن مكاتب التحفيظ الطلاب الوافدين الأزهر الشريف كيفية السرد القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة

ترشيحاتنا

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد