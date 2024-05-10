الريادة : منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية والشعب يثق بقراراته

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية والشعب يثق في قراراته منذ 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تحالف الأحزاب المصرية أعلن منذ البداية دعمه في كل ما تتخذه القيادة السياسية من قرارات من أجل الحفاظ على التراب الوطني المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية من الزوال، لافتا إلى أن ما تريده الحكومة الإسرائيلية، التي بها بعض الوزراء المتطرفين، منذ البداية هو إنهاء القضية الفلسطينية بترحيلهم إلى أرض سيناء، وكانت كلمة الرئيس السيسي أن سيناء خط أحمر.

وأكد رئيس حزب الريادة، أنه منذ بداية الأحداث في غزة رأينا دور الدولة المصرية وكل القوى السياسية والمدنية في مصر في توصيل المساعدات لأهالي غزة وتقديم الدعم لهم، مؤكدًا أنّ الحزب يدعم قرارات الدولة للحفاظ على تراب مصر، ومساندة القضية الفلسطينية حتى لا تُصفى.