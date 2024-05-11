ندى موسى : بعرف أعمل باستا .. وهذه مواصفات فتى أحلامي

أكدت الفنانة ندى موسى، أنها تساعد أصدقائها في الحصول على حقوقهم، ولكنها لا تستطيع أن تحصل على حقها من أي شخص، نظرًا لأن ذلك طبيعة برج الأسد.

وكشفت ندى موسى، عن مواصفات فتى أحلامها، خلال لقاء خاص مع الإعلامية، شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «يبقى حقيقي وحنين، ويبقى فاهمني كويس، وفاهم نفسه قبل ما يفهمني، ويبقى كريم بأخلاقه ومشاعره، الكرم مش إني أديكي مليون جنيه عشان أبقى كريمة، ممكن يبقى معايا 10 جنيه ونقسمها مع بعض ده يبقى كرم».

الطبخ

وأوضحت ندى موسى أنها تعلمت الطبخ في إيطاليا، قائلة: «بعمل الباستا تجنن، ولما بطبخ ما باكلش ببقي مبسوطة إن الناس بتاكل ومستمتعة»، مشيرة إلى أنها تهوى الأكل بعد الساعة 12 ليلاً.