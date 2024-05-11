فيضانات تضرب شمال أفغانستان وتتسبب في أضرار جسيمة

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن الفياضانات التي ضربت شمال أفغانستان ، والتي جرفت كل شيء في طريقها .

وقتل50 شخصًا على الأقل بسبب الفيضانات اليوم الجمعة.

وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق .