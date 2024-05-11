عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيضانات تضرب شمال أفغانستان وتتسبب في أضرار جسيمة

افغانستان
افغانستان

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن الفياضانات التي ضربت شمال أفغانستان ، والتي جرفت كل شيء في طريقها .  

وقتل50 شخصًا على الأقل  بسبب الفيضانات اليوم الجمعة.

وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق .

الفيضانات أفغانستان شمال أفغانستان فضائية يورونيوز فياضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

ترشيحاتنا

تشعر بالإندفاع فى قراراتك .. نصائح للتأني والحصول على رؤية أوضح

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد فى  أسعار الدواجن اليوم

حكم لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

الجزيري يرد على السؤال الصعب: هل يمكن أن تلعب في الأهلي؟

أحمد عيد: تلقيت عروض من أندية قمة الدوري.. وهذه تفاصيل انتقالي للمصري

يسرا تكشف عن موقفها من العمل مع مي عمر ومحمد رمضان.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-