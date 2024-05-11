لا يختبئ في رفح.. صحيفة عبرية تكشف مكان يحيى السنوار

كشف مصدران مطلعان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار لا يختبئ في رفح وقد يكون في أنفاق مدينة خان يونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحرك فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.

ورفع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية العسكرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح إلى قمة جدول أعماله العام، ولكن يُعتقد أن استهداف قيادة حماس لا يزال يمثل هدفًا رئيسيًا لتل أبيب أيضًا.

ولم يتمكن المسئولان اللذان تحدثا مع “تايمز أوف إسرائيل” من تحديد موقع السنوار حاليا على وجه اليقين، لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة وضعت زعيم حماس في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد حوالي خمسة أميال شمال رفح.

وأكد مسئول ثالث إسرائيلي أن السنوار لا يزال في غزة.