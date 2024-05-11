بولندا: تصويت الأمم المتحدة ينسجم مع موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية البولندية إن تصويت الجمعية العامة لصالح قرار أحقية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ينسجم مع موقفها الحالي، الناتج أيضا عن اعتراف البلاد بإعلان الاستقلال الفلسطيني في عام 1988.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أوضحت الخارجية البولندية، في بيان، أن "بولندا تتفهم وتدعم منذ عقود تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة".

وأشارت إلى أنه “في كل منتدى، نعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، داعيًا إلى الاستمرار في حل الدولتين على أساس القانون الدولي، باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الخوف والمعاناة لكلا الشعبين.

واعتبرت القرار خطوة صحيحة وهامة في هذا الاتجاه.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.

وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضته 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغى قبولها فى عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، فى ضوء هذا القرار، وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.