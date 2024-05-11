عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 164 ألفًا و870 طنًا من القمح المحلي بكفر الشيخ| صور

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام 164 ألفًا و870 طنًا من القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، وذلك من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

 

وأكد الهابط، خلال بيان إعلامي،  أن هناك متابعة حثيثة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأشار الهابط إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

IMG-20240511-WA0034
IMG-20240511-WA0034
IMG-20240511-WA0031
IMG-20240511-WA0031
IMG-20240511-WA0029
IMG-20240511-WA0029
IMG-20240511-WA0030
IMG-20240511-WA0030
IMG-20240511-WA0027
IMG-20240511-WA0027
IMG-20240511-WA0028
IMG-20240511-WA0028
البنك الزراعي المصري اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القمح المحلى القاهرة والجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد نصار بسيدي سالم بتكلفة 3 ملايين جنيه

وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يفتتح مسجد عزبة الكوم الكبير.. صور

إزالة 5 حالات تعدٍ في الحامول بكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمصيف بلطيم

فحص وعلاج 994 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

ضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ |صور

إجراء الكشف الطبي على 1209 مواطنين خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق بـ5 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

11 لاعبا.. غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري الممتاز

وسط تخوفات من مجاعة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة

استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

إسرائيل تواصل غاراتها الوحشية على غزة في اليوم ال218 من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

فيديو

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-