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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تُشارك بفعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"

صدى البلد

تُشارك، غدًا الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، كما تفتتح المنتدى رفيع المستوى الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية، ضمن فعاليات زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا لمصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناقش فرص الاستثمار المستدام في مصر، واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات مع شركات من القطاعين الحكومي والخاص.

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