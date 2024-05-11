وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتفقد عددا من المدارس

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، صباح اليوم السبت، مجموعة من المدارس بإدارة البياضية التعليمية.

شملت الجولة مدارس الرواج الابتدائية، والدويكات الإعدادية المشتركة، والشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة، ورافقه خلالها سعاد ربيع، مدير إدارة البياضية التعليمية.

وأشاد خالد بمستوى الانضباط وتحقق الهدوء داخل اللجان، وشدد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بجميع الضوابط الامتحانية، مشيراً إلى التعاون والمجهود المكثف مع الجهات المنوطة لضمان تهيئة بيئة امتحانات لائقة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة سير أعمال الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتهيئة لجان وقاعات الامتحان للطلاب من خلال التنسيق المشترك بين الجهات المنوطة.

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