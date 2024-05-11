الزمالك ونهضة بركان.. جوميز يعقد مؤتمراً صحفيا اليوم قبل نهائي الكونفيدرالية

شارك احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موعد المؤتمر الصحفي للزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: “جوميز يعقد مؤتمر صحفي الثالثة عصر اليوم للحديث عن نهائي الكونفدرالية”.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في العاشرة من مساء غد "الأحد" على "الملعب البلدي لبركان"، وذلك في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أسبوع واحد من مواجهة الإياب بينهما التي ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.

نهائي كأس الكونفدرالية في نسختها الحالية هو تكرار لنهائي البطولة القارية عام 2019، عندما التقى الزمالك أيضا مع نهضة بركان المغربي؛ حيث توج الفارس الأبيض حينها باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفريق المغربي بضربات الترجيح.