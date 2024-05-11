إتحاد أمهات مصر: رصدنا شكاوى من صعوبة فيزياء أولى ثانوي بالجيزة اليوم

واصلت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة على مستوى المحافظات.

وأكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنها تلقت اليوم شكاوى من صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي في إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، بينما جاء امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي في القاهرة في مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت عبير الي أن ردود الافعال المرصودة تؤكد أن امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة الجغرافيا المنعقد في محافظة الإسكندرية جاء سهلا في بعض الأسئلة، بينما تضمنت أسئلة أخري بعض النقاط التي تحتاج إلي تفكير جيدا.

وأوضحت عبير أحمد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انعقدت، اليوم، لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، جاءت معظمها سهلة ومُرضية للطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت عبير إلى أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية “الرابع والخامس والسادس الابتدائي” ، جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط في معظم المحافظات، لافتة أن امتحان العلوم للصف الرابع الابتدائي في شرق المنصورة وإدارة ميت غمر الدقهلية جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي شكاوى منه اليوم

وأوضحت عبير، أن امتحان الرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي إدارة شرق الإسكندرية جاء سهل، وجاءت أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي إدارة عين شمس والشرقية والعاشر من رمضان في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر، أن امتحان الجبر لطلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكانت أسئلته سهلة للغاية بحسب ردود الافعال المرصودة اليوم .