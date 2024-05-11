4 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34.971 شهيدا

أكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 34.971 شهيدا و78.641 مصابا وذلك خلال 4 مجازر قام بها الاحتلال خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيدا و69 مصابا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

كشفت وزارة الصحة بغزة أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما قال الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.



واستشهد ما لا يقل عن 47 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة، بينهم أطفال، وفقًا لثلاثة مستشفيات في المنطقة.



ومن بين الشهداء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه البالغ من العمر 12 عاما، وذلك في غارة جوية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وفقا لمستشفى كمال عدوان.