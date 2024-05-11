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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رحاب موسى: اتصالات السيسي لوقف إطلاق النار على غزة دليل على إنسانيته

رحاب موسى
رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة مع رؤساء وملوك وقادة العالم، وآخرها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار على غزة، دليل على إنسانيته ودعمه لحقوق الإنسان.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن اتصالات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تستهدف دعم القضية الفلسطينية وإحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وحل الدولتين بما يحقق السلام بالشرق الأوسط.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.


وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

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