عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم إخلاء سبيله.. لماذا أمرت النيابة بضبط وإحضار عصام صاصا مجددًا؟

عصام صاصا
عصام صاصا

أصدرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم السبت، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، رغم إخلاء سبيله مؤخرا.

ماذا فعل عصام صاصا؟

تعود قضية عصام صاصا إلى اتهامه بواقعة دهس «سائق» أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي، حيث تم القبض عليه وإحالته للطب الشرعي.

وصل مطرب المهرجانات، وسط حراسات أمنية مشددة، إلى «الطب الشرعى» يوم الأربعاء الماضي، مرتديًا «كاب وجاكيت»، وأخفى ملامحه، بعدما قضى 24 ساعة بديوان عام قسم شرطة الطالبية لحين الانتهاء من إجراءات التحاليل.

بعد واقعة عصام صاصا..عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر وقتـ ل شخص

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

حادث عصام صاصا| محامي المجني عليه يكشف العقوبة القانونية للجاني

مطرب المهرجانات عصام صاصا على قوائم ترقب الوصول بالمطار.. ما القصة؟

تم إصدار قرار إخلاء سبيله من النيابة العامة، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما دُفن جثمان أحمد مفتاح، ضحية حادث الدهس، بمقابر الأسرة في عزبة خليل الجندى، بمحافظة الفيوم.

لماذا أمرت النيابة بضبط صاصا؟

جاء أمر النيابة الأخير بضبط وإحضار عصام صاصا، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي «صاصا» للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

وكانت أسرة الضحية، قالت إن أحد العاملين مع المتهم تواصلوا معهم لأجل التصالح ورفضوا ذلك، مشيرين إلى أن مطرب المهرجانات تسبب في تدمير حياة أسرة الضحية كونه أب لـ5 أولاد «3 بنات وولدين».

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور، فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

عصام صاصا حادث عصام صاصا عقوبة عصام صاصا مطرب المهرجانات ضبط عصام صاصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

ترشيحاتنا

125 إعصارًا يضرب 22 ولاية أمريكية منذ 6 أيام

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان وارتفاع الأسعار بنسبة 50% |تفاصيل

بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

“الأسئلة من الترم الأول”| خطأ بامتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

رصد 4 صواريخ من رفح تجاه كرم أبو سالم في غلاف غزة

اعتراف صهيوني جديد: دخول رفح هدف سياسي لنتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

تحذير عاجل أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

فيديو

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

بروتوكول النهايات.. نصائح ياسمين عز لفسخ الخطوبة وإنهاء العلاقات

كيف تشتري أضحية سليمة.. اعرف الشروط والمواصفات قبل العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-