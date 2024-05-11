رغم إخلاء سبيله.. لماذا أمرت النيابة بضبط وإحضار عصام صاصا مجددًا؟

أصدرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم السبت، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، رغم إخلاء سبيله مؤخرا.

ماذا فعل عصام صاصا؟

تعود قضية عصام صاصا إلى اتهامه بواقعة دهس «سائق» أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي، حيث تم القبض عليه وإحالته للطب الشرعي.

وصل مطرب المهرجانات، وسط حراسات أمنية مشددة، إلى «الطب الشرعى» يوم الأربعاء الماضي، مرتديًا «كاب وجاكيت»، وأخفى ملامحه، بعدما قضى 24 ساعة بديوان عام قسم شرطة الطالبية لحين الانتهاء من إجراءات التحاليل.

تم إصدار قرار إخلاء سبيله من النيابة العامة، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما دُفن جثمان أحمد مفتاح، ضحية حادث الدهس، بمقابر الأسرة في عزبة خليل الجندى، بمحافظة الفيوم.

لماذا أمرت النيابة بضبط صاصا؟

جاء أمر النيابة الأخير بضبط وإحضار عصام صاصا، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي «صاصا» للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

وكانت أسرة الضحية، قالت إن أحد العاملين مع المتهم تواصلوا معهم لأجل التصالح ورفضوا ذلك، مشيرين إلى أن مطرب المهرجانات تسبب في تدمير حياة أسرة الضحية كونه أب لـ5 أولاد «3 بنات وولدين».

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور، فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.