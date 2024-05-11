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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بـ«مستقبل وطن»: جذب العلامات التجارية للشركات الأوروبية بأرضنا دليل على قوة الاقتصاد المصري

تامر الحبال عضو
تامر الحبال عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بمستقبل وطن

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة افتتحت العديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في دفع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصنع بوش الذي قام بزيارته الدكتور مصطفي مدبولي يُعد أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في تصنيع الأجهزة المنزلية والشهير كعلامة تجارية عالمية أوروبية.

وأوضح «الحبال» في تصريحات صحفية اليوم، أن توجه الدولة إلي توطين الصناعة يمثل خطوة مهمة جدًا لدعم الاقتصاد الوطني، كما انه تزيد من فرص القطاع الخاص في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، مضيفًا أنه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت في تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية وتقلل من فاتورة الاستيراد.

وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، عادت مؤشرات الاقتصاد المصري للصعود مرة أخري وعُززت فرص مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاقتصادية.

وأشاد «الحبال» بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب فرص الاستثمار والشركات العالمية علي الاراضي المصرية.

الإقتصاد المصرى الدكتور مصطفى مدبولى الأجهزة المنزلية الاقتصاد الوطني الحكومة

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