ضمن أنشطة مبادرة معًا.. كنيسة يسوع الملك الأسقفية تحتفل بتخرج متدربين حرفيين جدد|صور

احتفلت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بتخرج مجموعة جديدة من متدربين الحرف مكونة من أربعين شخص، وذلك في إطار مبادرة "معًا" التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من القس مينا حلمي، راعي كنيسة يسوع الملك بالرأس السوداء ومدير مبادرة "معًا"، الذي أشاد فيها بجهود المتدربين وإصرارهم على النجاح، كما أكد على أهمية هذه المبادرة في دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، منها عروض موسيقية لفريق الموسيقى العربية بقيادة حسني المعاون، وكلمات تحفيزية للشباب من ضيوف الحفل تحثهم على التقدم لمصلحة الوطن، إذ يحتاج الوطن إلى الأيادي العاملة الحقيقية.

اختتم الحفل بكلمة تحفيزية من العميد (رتبة كنسية) ديفيد عزيز، عميد كنائس الإسكندرية الأسقفية، حيث ربط بين اسم المبادرة "معًا" والحلم المراد تحقيقه، فيما أعرب المتدربون عن سعادتهم الغامرة بتخرجهم من هذه المبادرة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة ستساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على المتدربين لتكريمهم.

بحضور أبو العباس فرحات التركي، نائب دائرة المنتزه عن حزب مستقبل وطن، ومحب شفيق، مؤسس أقباط لأجل مصر، وفضيلة الشيخ فرج السيد، من الأزهر ووزارة الأوقاف، وجون عبيد، رئيس نقابة المصورين، والمستشار أشرف الخولي، مرشح مجلس الشعب وبعض من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، ومحمد عبد الرؤوف مؤسس جمعية بساط الخير الخيرية وبعض من أعضاء الجمعية.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.