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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: صد محاولات روسيا للتقدم بصورة أكبر في خاركيف

خاركيف
خاركيف

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني صد محاولات من جانب روسيا للتقدم بصورة أكبر في منطقة خاركيف الواقعة شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال مسؤول بارز بالجيش الأوكراني، إن القتال الكثيف شوهد منذ أن شنت القوات الروسية- المدعومة بمركبات مدرعة وصلت حديثا- هجوما بالقرب من بلدة فوفتشانسك، أمس الجمعة، وتقدمت بواقع كيلومتر واحد، بحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وأضاف المسؤول، أن روسيا تهدف إلى إقامة "منطقة عازلة" بمساحة 10 كيلومترات تدفع القوات الأوكرانية عن الحدود، وتقلل قدرتها على توجيه ضربة للأراضي الروسية، والهدف النهائي هو تكثيف الهجمات على المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، إن هدف موسكو في منطقة خاركيف، يبدو أنه متمركز أكثر على تشتيت القوات الأوكرانية عن استعادة أراضٍ حررتها أوكرانيا في 2022.

وأوضح المعهد، في تقرير، صدر أمس الجمعة، أنه “في حين أن العملية حققت مكاسب كبيرة من الناحية التكتيكية؛ فمن المحتمل أن يكون لها أهداف عملياتية محدودة، ولكنها تهدف إلى تحقيق التأثير الاستراتيجي لسحب الأفراد والموارد الأوكرانية من القطاعات الحيوية الأخرى”.

وأضاف المعهد "من المرجح أن تستفيد القوات الروسية من موطئ قدمها التكتيكي في شمال خاركيف خلال الأيام المقبلة؛ لتكثيف العمليات الهجومية".

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