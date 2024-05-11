الفقي: لقاءات شيخ الأزهر مع مثقفي مصر لتحرير العقول حققت نجاحات كبيرة

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن شيخ الأزهر الشريف الأمام أحمد الطيب دعا بعد 2011 مثقفي مصر من المسلمين والمسيحيين للقاءات دورية.

أوضح الدكتور مصطفى الفقي خلال حواره مع برنامج كلام الناس المذاع عبر قناه “ام بي سي مصر” ان الهدف من تلك اللقاءات كان مناقشة قضايا هامة مثل تحرير العقول وتحرير المرأة وتطوير الحياة مؤكدا ان تلك اللقاءات حققت نجاحات كبيره حينها.

علماء الازهر

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي قائلا:" لو أن أعضاء مركز تكوين سعوا إلى لقاء شيخ الأزهر الشريف لمناقشة تلك القضايا كانت البداية ستكون طبيعية".

وكشف مصطفى الفقي السبب قائلا :"ستكون البداية لأنها احترمت ثوابت الدين فالازهر الشريف هو قلعه الاسلام السني ويضم العديد من العلماء المستنيرين والمنفتحين على التفكير".