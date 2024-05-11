بث مباشر من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بحضور نجوم الفن

بدأ منذ قليل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ، في احد الفنادق الشهيرة.

ويعرض صدى البلد بث مباشر من الزفاف ..

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يحتفل اليوم الفنان مصطفى كامل ، نقيب الموسيقيين بحفل زفاف ابنته بعد أيام قليله من عقد القران.

ويقام الحفل في احد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة ومن المنتظر حضور العديد من نجوم الفن .

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .