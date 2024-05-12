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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: إسرائيل مصممة على معركة رفح بعد فشلها في وسط وشمال غزة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن الموقف المصري واضح، وهو أنه لن يتعامل مع الجانب الصهيوني من معبر رفح.

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وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الموقف المصري واضح وحاسم تجاه ما يحدث في رفح"، لافتا إلى أن: "إسرائيل مصممة على معركة رفح بعد فشلها في وسط وشمال غزة".

وأشار إلى أن: "كل الخطوات التي تحدث في رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمثل أزمة كبيرة"، موضحا أن ما فعلته إسرائيل هو آخر نقطة، تمهيدا لمعركة مع حماس".

واسترسل: "استمرار إسرائيل في احتياج رفح الفلسطينية هو استمرار لعملية اشتعال المنطقة، ويضع إسرائيل تحت تهديدات خطيرة".

عبد المنعم سعيد رفح

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