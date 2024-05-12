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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر رفضت التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمعبر رفح

طارق فهمى
طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد خرق لاتفاقيه السلام مع مصر من قبل إسرائيل.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناه أون تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك اعتبارات تتعلق بالعمل العسكري تتم في إطار تنسيق مشترك ليس فقط بالإخطار.

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اتفاقية السلام 

وأكد طارق فهمي أن كل عمل ستقوم به إسرائيل في المناطق (أ/ب/ د/ج) ولم تخطر به مصر يعد خرقا لاتفاقية السلام، معقبا: "في مراحل معينة أثناء محاربة مصر للإرهاب في سيناء كان هناك تنسيق مشترك مع إسرائيل".

 وأوضح طارق فهمي أن إسرائيل خلال الفترة الماضية عرضت على القاهرة عده مقترحات بشأن رفح ولكن مصر رفضتها بشكل قاطع ومصر تحتكم إلى نص اتفاقية السلام.

 

وأشار طارق فهمي إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الترويج إلى فكرة أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية الإشراف على رفح ولكن مصر متحفظة تماما على تلك الترتيبات.

وأكد طارق فهمي أن مصر رفضت التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمعبر رفح لأن إسرائيل تريد خداع الرأي العام العربي إضافة إلى أن مصر لا تثق إلا في قدراتها وإمكانياتها".

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