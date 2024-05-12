إعلامي يفجر مفأجاة سارة لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة سارة لجماهير الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 :كولر يدرس اصطحاب محمد الشناوي إلى تونس ضمن قائمة الأهلي.

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.