إمام عاشور أهلاوي أم زملكاوي؟.. خالد الغندور: قلبه يختار

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصريحات خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، بشأن إمام عاشور لاعب الأهلي.

وقال الغندور في حوار تليفزيوني مع أحمد حسن: إمام عاشور بيغني دلوقتي أغاني الأهلي لكن أسرته زملكاوية وبعد الاعتزال قلبه هيختار.



وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.