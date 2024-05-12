خالد الغندور: لولا كهربا الزمالك مكنش كسب الكونفدرالية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الغندور في حوار تليفزيوني مع أحمد حسن: لولا كهربا الزمالك مكنش كسب الكونفدرالية في 2019 وخايف من ظلم التحكيم في المغرب .



علي الجانب الآخرخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الختامي قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران على الملعب البلدي، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال لقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.