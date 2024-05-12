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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم سامى تحتفل بزفافها على محمد المغازى.. تفاصيل

ريم سامى وزوجها محمد
ريم سامى وزوجها محمد المغازى

تحتفل الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن عقدا قرانهما منذ فترة قصيرة. 

ويشهد حفل زفاف ريم سامى حضور عدد كبير من النجوم الذين شاركتهم فى الأعمال الفنية، إلى جانب النجوم الذين تعاونوا مع محمد سامى. 

وكانت الفنانة ريم سامى كشفت عن صور جديدة من حفل عقد قرانها، الذى أقيم  بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب المقربين لها.

وظهر محمد سامى فى أحد الصور مع شقيقته ريم وهو يقف بجوارها أثناء عقد القران على رجل الأعمال محمد المغازى.

واحتفلت ريم سامى بخطوبتها قبل أشهر قليلة على رجل أعمال يدعى محمد المغازي، وحضر خطوبتها الفنان تامر حسنى.

وأقامت حفلين لخطوبتها، الأول اقتصر على العائلتين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، والثاني حضره جميع الأصدقاء والزملاء بالوسط الفني وأفراد العائلة.

شاركت ريم سامى شقيقها المخرج محمد سامى فى عدد من الأعمال الفنية، لعل من أبرزها “نسل الأغراب” و"الأسطورة" و"البرنس".

تعرضت ريم سامى وشقيقها محمد سامى إلى عدد من الانتقادات بسبب  مشاركة شقيقته فى أعماله.

ورد محمد سامى على الانتقادات التى تنتشر بسبب مشاركة شقيقته فى مسلسل “البرنس”، قائلا: "ريم سامى دخلت عالم التمثيل دون علمى وفوجئت بها فى برومو مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيرى".

وأضاف: “تحدثت معها وقالت إننى دخلت التمثيل دون علمك حتى لا يقال إنك تحاول إقحام عائلتك مجال الفن وإنك تساندهم، وهو الأمر الذى لم يزعجنى مطلقا طالما لديها الموهبة”.

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