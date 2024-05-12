انتهاء حياة طالب في حادث تصادم بسوهاج

انتهت حياة طالب في نهاية العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طالب إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'محمد ع.م.ع' 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، بالطريق المشار إليه اختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاته، وأفاد والده المدعو 'علي م.ع.ع' 55 سنة، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.