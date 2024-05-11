لأول مرة بجامعة سوهاج .. وزير الشباب محاضرًا بندوة عن الاستثمار الرياضي

شهد مركز المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية عن الاستثمار الرياضي التى ألقاها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للجامعة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الندوة أيضا الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور جمال محمد النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، ومحمد جلال مقلد نقيب الرياضيين بسوهاج.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالتواجد للمرة الأولى داخل هذا الصرح الجامعي العريق، مشيداً بحجم الإنجازات التى شهدها بالمشروعات الإنشائية بالمقر الجديد للجامعة، وبالمستوى المتميز للنشاط الطلابي الذى يظهر واضحاََ خلال مشاركة منتخبات الجامعة في اللقاءات القمية والمحافل المحلية.

وحصدها مراكز متقدمة فى مختلف الأنشطة الطلابية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف دعم مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، واكتشاف الموهوبين والمبدعين في المجالات الرياضية والفنية والأدبية.

ووجه الشكر والتقدير لجميع منسوبي الجامعة على حسن الضيافة والاستقبال، واعداََ باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة التميز والإبداع بمختلف الأنشطة الطلابية.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن موضوع الندوة قائلاً:" أن الاستثمار الرياضي هو الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الرياضة فى وقتنا الحالي، وذلك بعد أن أصبحت الرياضة صناعة استثمارية تستمد منها الدول قوتها باعتبارها مصدر جديد للدخل القومي، ومن هذا المنطلق دخل الحراك الرياضي المصري مرحلة جديدة مستندة الى أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مستعرضاََ بالأدلة والاحصائيات خطة نجاح صناعة الرياضة فى مصر، والتي ترجع إلى التوسعات الضخمة التى نفذتها الدولة، وما قدمته من استثمارات من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني”.