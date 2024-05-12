صحف الإمارات| جيش الاحتلال يشن هجوما على جباليا.. وترامب يشبه المهاجرين بـ "الثعابين"

11 قتيلاً في حادثة تحطم حافلة في إندونيسيا

إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

روسيا: أسقطنا 6 مسيرات أوكرانية وصاروخين

ترامب يلجأ إلى أغنية «الثعبان» للحديث عن المهاجرين

في مؤشر لتحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يزور أنقرة

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وحول تطورات غزة، قالت صحيفة "الاتحاد"، إن القوات الإسرائيلية واصلت إغلاق معبري رفح البري، وكرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقي، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

ومن صحيفة "إرم"، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جديدا في جباليا شمالي غزة وسط اشتباكات قوية.

في الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إن نيكي هيلي ليست قيد البحث لتكون شريكة له في الحملة الانتخابية على تذكرة نائب الرئيس حيث يركز الرئيس السابق على اختيار مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس.

ومن صحيفة "البيان"، قال مسؤولون اليوم الأحد إن حافلة اصطدمت بسيارات ودراجات نارية بعد عطل في مكابحها على ما يبدو في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، معظمهم من الطلاب، وإصابة عشرات آخرين.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة الأراضي الروسية.

وكتبت الوزارة على تطبيق تليغرام أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز توشكا فوق منطقة بلجورود.

وأضافت أن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحدة فوق فولجوجراد.

وسلطت صحيفة "إرم" الضوء على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيستقبل في أنقرة، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس، إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن هذه الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا وتعقب زيارة أردوغان لليونان في ديسمبر "تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا واليونان".