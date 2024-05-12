تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 26018 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 31835 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5750 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 8242 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 7214 نقطة.