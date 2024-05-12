نائب رئيس القومية للتأمين الاجتماعي ينفى تورط الهيئة فى تسريب بيانات العملاء

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قائلا:" 532.6 مليار جنيه، وبعد إضافة التحويلات الرأسمالية التى تبلغ تقريبا 106 مليار جنيه، يبلغ إجمالى الموازنة 639 مليار جنيه، مقابل 576.1 مليار جنيه العام المالى الحارى ، يبلغ بند الأجور 4.3 مليار جنيه.

وتابع:" فيما بلغت الأعباء والخسائر 58.7 مليار جنيه، مقابل 69.9 مليار العام المالي الجاري.

ونفي عبد الهادي، تورط الهيئة فى تسريب بيانات العملاء، قائلا:" ليس لدينا أرقام تليفونات في قاعدة البيانات الخاصة بنا، وتسريب البيانات كان متضمنا أرقام تليفونات، وهذا يؤكد أن الهيئة ليست هى من قامت بتسريب البيانات نهائيا.