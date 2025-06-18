إصابة 12 شخصا في إنقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 12 شخصا في حادث مروري، اليوم "الاربعاء"، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الخارجة - الداخلة أسفر عن إصابة ١٢ شخصا وهم يوسف محمد عبدالمطلب ١٠ أعوام ، نور محمد عبدالمطلب ١٨ عاما، أسماء فوزى خضر ٥٢عاما، شهد محمد عبدالمطلب ٢١ عاما، مسك محمد يوسف ، 10 شهور ، اميره رفاعي سعد، ٢٥ عاما فرح محمد أبوبكر ١٠ أعوام، حليمة أحمد سيد، ٦٣ عاما، منار صالح حسن 27 عاما، محمد أبو بكر عبدالله 37 عاما، علي محمد علي 16 عاما، محمد عبدالمطلب أمام 54 عاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.