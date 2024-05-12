النائب مصطفى سالمان: الرئيس السيسي يدعم الشباب ويوليهم راية القيادة

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الشباب ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر للمجتمع، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم يعد من أولويات الحكومة.

وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، الشباب أهم فئة تشارك في عمليات التنمية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم يولي أهمية بدعم وتشجيع الشباب في كافة القطاعات لتولي راية القيادة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دول العالم تتجه للاستثمار في المجال الرياضي، باعتباره نشاطا اقتصاديا يحقق أرباحا كبيرة.

وشدد النائب مصطفى سالمان، على ضرورة التعاون بين وزارة الشباب وهيئة المجتمعات العمرانية، بتخصيص أراضٍ لإنشاء مراكز تنمية جديدة ذات قيمة اقتصادية مع الحفاظ على المراكز الشبابية القائمة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بإعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية، فضلا عن العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.